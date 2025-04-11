الامارات | بالإجماع.. إعادة انتخاب عبدالله النيادي رئيساً للاتحاد العربي لـ «المواي تاي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لـ«المواي تاي» إعادة انتخاب عبدالله سعيد النيادي رئيساً للاتحاد للدورة الانتخابية 2024-2028، بالإجماع، وذلك تقديراً لدوره الكبير في دعم مسيرة الإنجازات والنجاحات لرياضة «المواي تاي» العربية، على الصعيدين القاري والعالمي.

كما أقرت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لـ«المواي تاي» في اجتماعها اعتماد نواب الرئيس، وهم: المغربي عبدالإله الإدريسي البوزيدي، والعراقي مصطفى جبار علك، ومريم القبيسي من الإمارات ممثلة عن العنصر النسوي.

وشهد الاجتماع اعتماد التشكيل الجديد للجنة التنفيذية، وتضم في عضويتها: الليبي محمد الزروق، والمصري محمد إبراهيم، والفلسطيني شاكر الشروف، والبحريني أحمد الوزان.

كما تمت إعادة تسمية طارق محمد المهيري أميناً عاماً للاتحاد العربي لـ«المواي تاي»، وموسى جبر الأمين العام المساعد للاتحاد العربي.

حضر الاجتماع الدكتور باسل الشاعر، ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، وسعد السفياني مستشار الاتحاد العربي لـ«المواي تاي».

وتوجه رئيس الاتحاد العربي لـ«المواي تاي»، عبدالله سعيد النيادي، بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على دعم مسيرة «المواي تاي» العربية.

كما تقدم بالشكر للاتحاد العربي لـ«المواي تاي» على تجديد الثقة بالإجماع لقيادة مسيرة اللعبة لفترة انتخابية جديدة، مؤكداً أنها سجلت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ونجاحات غير مسبوقة، كان أبرزها انضمامها إلى أجندة المسابقات الرسمية لدورة الألعاب الآسيوية للشباب، بجانب العديد من الخطط والمبادرات التي أسهمت في وصولها إلى مكانة متقدمة عالمياً.