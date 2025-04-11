الامارات | «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» تنطلق في لندن اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات جولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» في العاصمة البريطانية لندن، على مدار ثلاثة أيام في صالة كوبر بوكس أرينا، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على مستوى العالم، وذلك ضمن أجندة الموسم الرياضي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP).

وتمثّل جولة لندن المحطة قبل الأخيرة من سلسلة جولات «أبوظبي غراند سلام» لهذا الموسم، التي تختتم فعالياتها في العاصمة أبوظبي، خلال مايو المقبل، وسط ترقب كبير من محبي ومحترفي اللعبة حول العالم.

ووفقاً للبرنامج المعتمد، سيتم تخصيص اليوم الأول من البطولة لفئة الهواة، فيما ستقام منافسات فئتي الأساتذة والناشئين في اليوم الثاني، على أن تُختتم البطولة بمنافسات فئة المحترفين، الأحد، حيث من المتوقع أن تشهد هذه النزالات مستويات فنية عالية، تعكس تطور اللعبة على الصعيد العالمي.

وتشهد البطولة منافسة قوية على صدارة التصنيف السنوي للرابطة في مختلف الأوزان، حيث يتصدر عمر السويدي (من الإمارات) ترتيب فئة الحزام الأسود وزن 56 كيلوغراماً للمحترفين، في إنجاز يترجم تطور مستوى اللاعبين الإماراتيين، وحضورهم القوي على الساحة الدولية.

وفي بقية الأوزان، يواصل عدد من اللاعبين البرازيليين تصدّرهم التصنيفات، حيث يتصدر يوري هنريكي فئة وزن 62 كيلوغراماً، وألميدا فئة وزن 69 كيلوغراماً، وجفرسون فئة وزن 77 كيلوغراماً، ويواندرسون فيريرا فئة وزن 85 كيلوغراماً.

ويشارك في البطولة نحو 50 لاعباً ولاعبة من الإمارات، يمثّلون تسع أكاديميات هي: الجزيرة والوصل والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما والعين وبني ياس وكوماندوز جروب.

من جانبه، أكد مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، طارق البحري، أن سلسلة «أبوظبي غراند سلام» ولدت قوية لتبقى وتتطور وتُلهم العالم، وتكتشف المواهب، وتصنع الأبطال، في معظم العواصم الشهيرة بمختلف القارات، وهي الفكرة التي قدّمها لنا رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، في صيف 2014، وبدأنا في تطبيقها من 2015 بأربع جولات في طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو ولندن، ثم أضيفت إليها لاحقاً جولات أبوظبي وروما وإسطنبول وبكين وميامي وسيدني، وأسهمت هذه البطولة في جعل أبوظبي أكبر مطور للجوجيتسو في العالم.

وقال إن «جولة لندن من أهم المحطات الفنية في روزنامة البطولة، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي وجماهيرية واسعة داخل المملكة المتحدة وأوروبا، وقد حرصنا على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة تعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها الرابطة، كما تمثّل هذه الجولة فرصة مثالية للوقوف على مستويات اللاعبين قبل المحطة الختامية في أبوظبي».

وأضاف: «بطولة أبوظبي غراند سلام تواصل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في نشر رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة، من خلال تنظيم جولات احترافية، بمعايير عالمية تتيح للاعبين التنافس والتطور».

أسماء بارزة

يبرز من بين الأسماء المشاركة في البطولة عدد من نجوم اللعبة المميزين، مثل الأخوين عمر ومحمد السويدي، وخالد الشحي، ومحمد العامري، وشما الكلباني، الذين يُتوقع أن يقدموا مستويات قوية.