شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفى سرقة أموال من خزينة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد في الساعات الماضية بشأن سرقة أموال من خزينة النادي اليوم الخميس.

وأشار أمين الصندوق نادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إلى أن الخبر عار من الصحة ويعكس إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي بشكل دائم، والغريب أن يأتي هذا الأمر في شأن يخص أموال النادي، والتي تعد خط أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل".



واختتم الدكتور حسام المندوه قائلاً:" أموال خزينة الزمالك يتم تحويلها إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها بالخزينة".