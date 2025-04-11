شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يستعد لدورة الترقى بـ6 وديات قبل مواجهة النصر للتعدين الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق مسار FC، أحد أبرز المرشحين للصعود إلى دوري المحترفين المصري، استعدادته لبداية مشواره في دورة الترقي يوم غد الجمعة، بمواجهة قوية أمام النصر للتعدين، في افتتاح مباريات مجموعته التي تضم نخبة من الفرق المتأهلة من دوري القسم الثاني "ب".

وقبل ضربة البداية المنتظرة، خاض مسار FC ست مواجهات ودية قوية، جاءت ضمن خطة الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق البطولة المصيرية.

وواجه الفريق خلال هذه الفترة فرق: تلا، العبور مرتين، الإنتاج الحربي، تيم إف سي، والإعلاميين، في تجارب ودية شهدت تنوعًا في الأساليب والاختبارات التكتيكية.

وجاء تأهل الفريق إلى دورة الترقي بعد تصدره مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"، محققًا أعلى عدد نقاط مقارنة بجميع الفرق الستة المتأهلة، ما يجعله مرشحًا فوق العادة للمنافسة على إحدى بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين.

وتضم مجموعة مسار في دورة الترقي فرقًا قوية هي: "المدينة المنورة، النصر للتعدين، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة، والأقصر"، حيث تتنافس ستة فرق على بطاقتين مؤهلتين لدوري الأضواء.

ويأمل فريق مسار في مواصلة عروضه القوية التي قدمها طوال الموسم، وإسعاد جماهيره بتحقيق حلم الصعود لأول مرة في تاريخه، وسط دعم إداري وفني كبير، واستعدادات تُبشر بموسم استثنائي.