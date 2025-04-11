شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن جميع حكام المباريات المتبقية للجولة الثانية من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل". والتي جاء طاقم تحكيم كل مباراة كالتالى : مباراة زد والجونة مباراة زد والجونة مباراة الزمالك وحرس الحدود مباراة الزمالك وحرس الحدود مباراة فاركو وسيراميكا مباراة فاركو وسيراميكا مباراة المصرى وبتروجيت مباراة المصرى وبتروجيت

مباراة غزل المحلة وسموحة مباراة غزل المحلة وسموحة

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