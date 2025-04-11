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لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل

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  • لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل 1/6
  • لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل 2/6
  • لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل 3/6
  • لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل 4/6
  • لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل 5/6
  • لجنة الحكام تعلن عن حكام الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدورى نايل 6/6

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن جميع حكام المباريات المتبقية للجولة الثانية من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

والتي جاء طاقم تحكيم كل مباراة كالتالى :

مباراة زد والجونة 
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مباراة الزمالك وحرس الحدود 

 

 

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مباراة فاركو وسيراميكا 

 

 

 

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مباراة المصرى وبتروجيت 

 

 

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مباراة غزل المحلة وسموحة 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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