شكرا لقرائتكم خبر عن 24 أبريل حسم مصير تظلمات الأهلي والزمالك وبيراميدز في أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم لجنة التظلمات والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، يوم 24 أبريل المقبل مصير التظلمات المقدمة من الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.

وقررت اللجنة في جتماعها، اليوم، الخميس، ضم التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة في ملف واحد، وذلك نظرًا لتشابه الأسباب والموضوعات والأطراف المعنية، على أن يصدر قرار موحد بشأنها.

كما تم تأجيل الفصل في التظلمات إلى جلسة يوم 24 أبريل 2025، لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على كل المستندات والمذكرات المقدمة من جميع الأطراف.

وصرحت اللجنة لناديي الزمالك وبيراميدز بإحضار صورة رسمية من القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية المصرية، حسب ما ورد بطلبات الناديين لدعم موقفيهما.

وطلبت اللجنة من رابطة الأندية المصرية تقديم نسخ من القرارات الصادرة بشأن مباراة الزمالك والأهلي، خاصة القرار الصادر في 30 مارس 2025، مع بيان أسبابه.

وقد صدرت هذه القرارات بحضور السادة المستشارين: محمد عبده صالح (رئيس اللجنة)، وعضوية طارق النفراوي، سمير كمال، محمود علاء، وبأمانة سر كريم أنور.