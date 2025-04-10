شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مساهمة تهديفية.. أرقام أحمد القندوسى مع سيراميكا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط نادى سيراميكا، أكثر من عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس مسئولو سيراميكا كل العروض المقدمة للاعب الجزائرى الذى نجح الفريق فى ضمه من النادى الأهلى بشكل نهائى هذا الموسم، بعدما قرر الأهلى بيعه على خلفية تصريحاته ضد الأحمر.

أرقام أحمد القندوسى مع سيراميكا

ساهم أحمد القندوسى مع سيراميكا هذا الموسم فى 10 أهداف خلال 18 مباراة لعبها حتى الآن، حيث نجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 أهداف أخرى لزملائه، لتصل إجمالى مساهماته مع سيراميكا إلى 30 هدفا مسجلا 14 هدفا وصانعا 16 هدفا فى 51 مباراة منذ انتقاله من الأهلى.

ومن جانبه أكد معتز البطاوى المدير الرياضى بنادى سيراميكا فى تصريحات لـ"الخليج 365": "وصلتنا عروض كثيرة من أجل التعاقد مع أحمد القندوسى فى الفترة الحالية، منها ما هو أوروبى وخليجى، بالإضافة إلى عرض من نادى بيراميدز أيضا".

وأضاف المدير الرياضى بنادى سيراميكا: "نركز حاليا فى الموسم الحالى لارتباطنا بمباريات مهمة وسنحسم الأمر بنهاية الموسم".

وتابع: "سنعرض الأمر أولا على كابتن على ماهر وحال الموافقة سيتم بيعه لأعلى عرض، ولا يوجد فى عقد اللاعب ما يلزم سيراميكا فى اتخاذ قرار بيعه خارجيا أو داخليا".

وقدم مسئولو بيراميدز عرضا رسميا لإدارة سيراميكا من أجل الظفر بخدمات اللاعب، مستغلا العلاقات القوية بين الناديين والتى نتجت عن عدة انتقالات خلال الفترة الماضية وآخرها ضم صديق أوجولا وإعارة الرباعى إسلام عيسى وعبد الله مجدى ومحمود زلاكة وفخرى لاكاى.

وينافس بيراميدز على ضم اللاعب أحد الأندية الأوروبية التى أرسلت عرضا لمعرفة المطلوب للحصول على خدمات القندوسى، بالإضافة إلى أحد الأندية الخليجية التى تأمل فى الفوز باللاعب نظرا لما قدمه مع سيراميكا فى الفترة الحالية.