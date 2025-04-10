شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأولمبية تدرج منافسات الملاكمة فى أولمبياد لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الزيمباوبية كيرستي كوفنتري، إدراج لعبة الملاكمة رسميا بمنافساتها داخل البرنامج الأولمبى لتعود واحدة من أقدم وأعرق الألعاب للاولمبياد بعد تعليقها مؤقتا.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابا إلى الاتحادات الوطنية التى انضمت لصفوف الاتحاد العالمى للملاكمة جدول منافسات الملاكمة فى دورة الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028.

ويتضمن جدول المنافسات 7 أوزان للرجال ومثلهم للسيدات خلال المنافسات التي أصبح ينظمها رسميا الاتحاد العالمي للملاكمة.

وشهدت المنافسات تعديل في أرقام الأوزان، حيث شملت أوزان علي صعيد الرجال 55و 60و 65 و 70و 80 و 90 و +90 كجم أم علي صعيد السيدات فجاءا الاوزان كالتالي51 و54و 57و 60 و 65و 70 و +80كجم خلال المنافسات المقبلة للسيدات

وأكدت نادية عبد الحميد المدير التنفيذي للاتحاد أن اللجنة الأولمبية أرسلت خطابا لكل الاتحادات التي انضمت إلى صفوف الاتحاد العالمي للملاكمة، وأضافت بدء وضع برنامج تخطيطي لتطوير المنتخبات الوطنية من أجل تأهيل أكبر عدد من اللاعبين للمنافسة علي ميدالية اولمبية خلال الدورة المقبلة.

وتابعت ندرس السير الذاتية لأبرز مدربين حول العالم لاختيار أفضلهم لتدريب لاعبى المنتخبات الوطنية لجميع المراحل السنية من كبار وشباب وناشئين، واختتمت نادية عبد الحميد تصريحاتها لدينا سير ذاتية للمدربين عدة من كوبا واوزبكستان وهما أبرز الدول المتقدمة في رياضة الملاكمة.