بيراميدز يسعى لتجهيز إبراهيم عادل استعدادا لمواجهة الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يسارع الجهاز الطبي بنادى بيراميدز في تجهيز إبراهيم عادل لاعب وسط الفريق استعدادا لمواجهة النادى الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

وغاب إبراهيم عادل عن مواجهة فريقه أمام الجيش الملكى في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق المغربى بهدفين نظيفين، ليتأهل بيراميدز بمجموع المباراتين 4 / 3.

وعانى إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى بعد التدريب على ملعب الجيش الملكى، ليفضل الجهاز الفني لبيراميدز استبعاده من قائمة المباراة للحفاظ عليه وعدم تفاقم الإصابة.

ويعد إبراهيم عادل من العناصر المهمة والأساسية لفريق بيراميدز، وتواجده أمام الأهلى سيزيد من قوة الفريق السماوى خاصة في ظل الصراع الكبير بين بيراميدز والأهلى على لقب الدورى.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدورى المصرى "دورى NILE" برصيد 43 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثانية من مرحلة الصراع على اللقب فى البطولة.