شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. مودرن يتقدم على إنبى 1 / 0 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنبى ومودرن، بتقدم فريق مودرن بهدف أحرزه محمد مسعد فى الدقيقة 44 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى دورى nile.

بدأت المباراة هجومية من الفريقين وسدد حسام حسن مهاجم مودرن أكثر من كرة على مرمى إنبي لكن دون ترجمة لأهداف، ووصل إنبي لمرمى جنش حارس موردن و ارتطمت الكرة بالقائم ، قبل أن ينجح محمد مسعد من إحراز هدف التقدم بعد تمريرة من أحمد عاطف.

جاء تشكيل مودرن على النحو التالى..

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، معتز زدام، محمد مسعد

هجوم: حسام حسن، أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي..

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: خالد أحمد - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد

الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب

الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة - محمد شريف حتحوت

وعلى مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى - صلاح زايد - أحمد زكي - محمد سمير - حسام غانم - سيف الدين عصام - زياد كمال - مهاب سامي - مودي ناصر

دخل الفريقان اللقاء بمعنويات متباينة، حيث خسر إنبى بثلاثية نظيفة أمام الزمالك في الجولة الماضية بعدما كان "باى" في أولى جولات صراع الهبوط، بينهما حقق مودرن سبورت فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، علي زعزع، خالد رضا، محمد صبري، محمد هلال، ارنولد ايبا.