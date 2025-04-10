شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأنابيب الكينى فى نصف نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الأنابيب الكيني غدا الجمعة في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل الجارى، بعد الفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة. 3-1 في ربع النهائى.

موعد مباراة الزمالك و الأنابيب الكيني

تقام مباراة الزمالك أمام الأنابيب الكيني في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت نيجيريا .

ويسعي فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي تحقيق الفوز للتأهل إلي النهائي للزحف خطوة نحو الإحتفاظ باللقب للموسم الثالث علي التوالي.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور ال 16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 ، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".