شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: زيزو لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر باتحاد الكرة حقيقة تقدم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشكوى ضد النادى خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن اتحاد الكرة لم يتلق أى شكاوى من اللاعب للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، حتى الآن، أو بأى شكاوى أخرى.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء عن تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك فى الجبلاية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادى خلال الفترة الماضية.

وتقرر استبعاد زيزو من مباراة الفريق الأخيرة أمام ستيلينبوش مع خوض تدريبات منفردة على خلفية تصريحاته التي خرج بها خلال السعات الماضية و أنباء توقيعه للأهلى.