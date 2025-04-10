شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ غدا الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود ببطولة الدورى المصرى، والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى.

ويبدأ الزمالك الاستعداد للمباراة غدا، بالتدريب على ملعب النادى في ميت عقبة، بعد أن حصل الفريق على راحة اليوم الخميس بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

وخسر الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية مودعا البطولة، خلال المباراة التي خاضها الفريقين أمس، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.