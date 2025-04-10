شكرا لقرائتكم خبر عن كريم التركى وصيفاً لبطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

حقق كريم التركى لاعب وادى دجلة، وصافة بطولة العالم لشباب الاسكواش تحت 23 سنة، بباكستان، حيث تعد مسابقة جديدة أطلقها الاتحاد الدولي للاسكواش.

وخسر كريم التركى في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 أمام الباكستانى نور زمان، وذلك رغم تقدم كريم التركي أولا في المباراة بشوطين نظيفين.

وفي منافسات السيدات فازت فيروز أبو الخير في الدور النهائي على منافستها سين يوك تشان لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، لتتوج باللقب.

وكانت فازت فيروز أبو الخير فازت في مباراة نصف النهائى على الماليزية ايرا أزمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 11-8, 11-9, 7-11, 11-4.

وأقيمت بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة فى الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري، في كراتشي عاصمة إقليم السند بباكستان.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.