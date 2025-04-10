شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب عقد جلسة مع محمد السيد للاتفاق على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك عقد جلسة محمد السيد لاعب الفريق، لمناقشة تجديد عقد اللاعب مع الفريق، لقطع الطريق على أى فريق آخر للدخول في مفاوضات مع اللاعب.

وسادت حالة من الخلاف خلال الأيام الماضية بين لجنة التخطيط بنادى الزمالك ومحمد السيد، بسبب ملف تجديد عقده، حيث تمسكت اللجنة بتجديد اللاعب وتعديله، خاصة أنه من العناصر الشابة والواعدة فى الفريق، ولكن اللاعب لم يتفق على موعد الجلسة التى طلب النادى عقدها معه لحسم الملف والانتهاء منه.

وتعطلت مفاوضات مسئولو الزمالك مع محمد السيد لاعب الفريق، لتجديد عقده، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف، ورغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي.

ووافق الزمالك على احتراف اللاعب بالخارج، شرط وصول عرض احتراف رسمي مناسب لضم محمد السيد، خاصة أن اللاعب يريد المشاركة مع أي فريق يلعب له في رحلته الاحترافية التي يسعى إليها.