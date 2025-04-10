شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للكبار لكرة السرعة فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم بطوله الجمهورية للكبار لكرة السرعة وذلك تحت رعايه النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة فى الصاله المغطاة بالقاهرة وذلك بمشاركة ٨٥٠ لاعبا حيث يشارك ٢٢ نادى وهم الاندية الرواد بالعاشر من رمضان والصفوة والشرقية الزقازيق والسكة حديد الشرقية وزفتي الرياضي ودسوق كفر الشيخ ومركز شباب دسوق والفتح إسكندرية والنحاس والمعمورة والإسماعيلي وهيئة قناة السويس و منتخب السويس ومركز شباب احمد عبده والصيد بالدقي ونادي ٦ أكتوبروالشرقية للدخان والمقطم ووادي دجلة والزهور والمقاولين العرب وهليوبوليس والنصر والغابة و مدينة نصر.

ومن جانبه أكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة أن إقامه مثل هذه البطولات تعتبر إضافة قوية لمنتخب مصر خاصه وأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركه منتخبنا المصري لكره السرعه في العديد من البطولات القارية .

واضاف الخطيب ان كرة السرعة هي بوابه جيدة لتحقيق البطولات والميداليات وذلك لرفع اسم مصر عاليا دوليا خاصة واننا متصدرين هذه اللعبة عالميا وأصحاب الريادة فيها .