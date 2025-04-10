شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يحدد مصير الونش من الانضمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى الأهلى موقف رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر من تجديد عقده خلال الأيام المقبلة، أو غلق الملف وانتهاء علاقة اللاعب بالنادى عقب نهاية الموسم الجارى، حال عدم الموافقة على العرض المقدم من إدارة قطاع الكرة بالأهلى.

ويحسم مصير بقاء رامى ربيعة مع الأهلى موقفه الإدارة الحمراء من إتمام إجراءات التعاقد مع محمود الونش مدافع الزمالك، والذى ينتهى عقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى، بعدما حصل مسئولو النادى الأهلى على توقيع الونش.

وحال تجديد عقد رامي ربيعة سيكون الأقرب هو تراجع الأهلى عن إتمام التعاقد مع الونش، بينما سيكمل إجراءات التعاقد مع الونش حال فشل التوصل لاتفاق مع ربيعة.

وينتهى عقد ربيعة مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ناديه حتى الآن، في ظل الخلاف حول القيمة المالية المحددة نظير تجديد عقده، وهو ما يجعل الملف معلقا حتى وقتنا هذا.