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القناة النالقلة لمباراة الاتحاد السكندرى واستاد مالى ببطولة BAL لكرة السلة

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القناة النالقلة لمباراة الاتحاد السكندرى واستاد مالى ببطولة BAL لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 10 أبريل 2025 03:30 م

يواصل فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة خوض مبارياته ببطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 2025"، والمقامة حاليًا فى العاصمة المغربية الرباط.

 

موعد مباراة الاتحاد السكندرى واستاد مالى

يلتقى اليوم فريق سلة الاتحاد السكندرى مع استاد مالى فى السادسة من مساء اليوم، بالجولة الرابعة من البطولة.

 

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد وستاد مالى ببطولة السلة

تنقل قناة أون تايم سبورت 2 مباراة الاتحاد السكندرى وستاد مالى، كما نقلت من قبل مباريات الفريق خلال منافسات البطولة منذ انطلاقها و التى تقام خلال الفترة من 5 إلى 13 أبريل الجاري.

 

قائمة الاتحاد السكندرى فى البطولة

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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