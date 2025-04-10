شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مودرن سبورت أمام إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى بمسابقة دورى نايل فى المباراة المقرر لها الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد بتروسبوت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهروب فى دورى nile، وجاء التشكيل على النحو التالى..

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، معتز زدام، محمد مسعد

هجوم: حسام حسن، أحمد عاطف.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات متباينة، حيث خسر إنبى بثلاثية نظيفة أمام الزمالك في الجولة الماضية بعدما كان "باى" في أولى جولات صراع الهبوط، بينهما حقق مودرن سبورت فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، علي زعزع، خالد رضا، محمد صبري، محمد هلال، ارنولد ايبا

ويحل بعد قليل على ملعب بتروسبورت وفي تمام الرابعة عصرًا فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره إنبي بثاني جولات المرحلة النهائية من مسابقة دوري نايل.