شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الزمالك في تدعيم صفوفه بعد رحيل زيزو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك في التفكير في دعم صفوفه بصفقات قوية، من أجل تعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو بعد الفشل في تجديد تعاقده والاقتراب من النادى الأهلى.

ونستعرض خلال السطور التالية كيف يفكر الزمالك في تدعيم صفوفه بعد رحيل زيزو.. س: ما موقف الزمالك حاليا من أحمد مصطفى زيزو بعد توقف مفاوضات التجديد؟

ج: قرر مسئولو الزمالك تجميد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بعد توقف مفاوضات التجديد، والتأكد من توقيع اللاعب للنادى الأهلى، لذلك تم إبعاد اللاعب عن تدريبات الفريق وإزالة صوره من ملاعب الناشئين.

س: ما هي أول خطوات الزمالك بعد غلق ملف زيزو؟

ج: بدأ الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لتدعيم الفريق بصفقات قوية لتعويض رحيل زيزو، ووضعوا بعض الأسماء القوية للدخول في مفاوضات جادة معهم لضمهم في الانتقالات القادمة.

س: ما موقف محمود حمدى الونش وعبد الله السعيد؟

ج: دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات جادة مع محمود حمدى الونش لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل خروج أخبار تشير إلى مفاوضات اللاعب مع الأهلى، وكذلك عقد جلسة قريب مع عبد الله السعيد الذى طلب من إدارة نادى الزمالك تأجيل ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء، حيث أكد لهم أنه ليس متعجلاً فى هذه الخطوة لحين الانتهاء من الأولويات لدى لجنة التخطيط بالنادى وهو الأمر الذى تفهمه المسئولون.

س: هل هناك صفقات جديدة ينوى الزمالك التعاقد معها؟

ج: نعم.. وضع الزمالك أكثر من لاعب من أجل الدخول في مفاوضات معهم لتدعيم صفوف الفريق، يأتي في مقدمتهم السويسرى ديريك كوتيسا، ومحمد شريف ومصطفى فتحى.