شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تشارك فى كأس العالم لسيدات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المصرية للمشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة ماكاو 2025.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة فى الفترة من 14 إلى 20 أبريل الجارى، فى ماكاو بالصين، حيث تسافر هنا جودة غدًا الجمعة، للمشاركة فى منافسات البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة قوية من أبطال العالم أجمع، حيث تأهل للمشاركة بها أبطال القارات، لذلك لن تكون المنافسة سهلة.

وتشارك نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة في البطولة العالمية، بعدما توجت ببطولة كأس أفريقيا للسيدات في النسخة الماضية، التي أقيمت في تونس شهر فبراير الماضي، لذلك ستمثل اللاعبة القارة الأفريقية في الحدث العالمي.

وتوجت هنا بلقب بطولة كأس أفريقيا بعدما تغلبت على مواطنتها دينا مشرف في نهائي مصري خالص انتهى بنتيجة 4/2.