شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الأمريكية تصدم الاسكواش المصرى قبل دورة لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت اللجنة الأوليمبية الأمريكية مشاركة 16 لاعباً ولاعبة فقط فى دورة لوس أنجلوس 2028، وذلك على الرغم من أنه تم الإعلان مسبقاً عن اعتماد مشاركة 32 لاعباً ولاعبو بالمنافسات الفردية.

بذلك تشارك كل دولة بعدد لاعب ولاعبة فقط بحسب تصنيفهم الدولى، ليصبح الاسكواش الرياضة الأقل فى الترتيب من حيث عدد المشاركين فى رياضة ضمن المنافسات الأولمبية.

من جانبها أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها الرسمي موافقة المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على برنامج الفعاليات وحصص الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28)، بإجمالي 351 فعالية ميدالية، بزيادة 22 فعالية عن باريس 2024 (329)، يُحافظ برنامج LA28 على حصة الرياضيين الأساسية البالغة 10,500 رياضي، مع تخصيص 698 مقعدًا إضافيًا للرياضات الخمس التي اقترحتها اللجنة المنظمة (البيسبول/الكرة اللينة، الكريكيت، كرة القدم الأمريكية، اللاكروس، والإسكواش).

وأضافت كرة الماء فريقين للسيدات، ليصبح العدد الآن 12 فريقًا للسيدات و12 فريقًا للرجال.

ستشهد كرة القدم، التى تضم 16 فريقًا نسائيًا، عددًا أكبر من الفرق النسائية مقارنة بالفرق الرجالية (12).

كان المساواة بين الجنسين عاملاً أساسياً عند تحديد حصة الرياضيين وعدد الفعاليات، فى البرنامج الرياضى الأولى، بمشاركة 10,500 رياضى، بلغ عدد الرياضيات 5,333 رياضية و5,167 رياضياً.

أما الرياضات الإضافية، فتضم 322 رياضية و376 رياضياً، كما أُضيفت ست فعاليات مختلطة إلى برنامج الفعاليات، ومن أصل 351 فعالية، هناك 161 فعالية نسائية، و165 فعالية رجالية، و25 فعالية مختلطة.

كرة القدم: لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، سيتنافس عدد أكبر من فرق السيدات (16) مقارنة بفرق الرجال (12).

الملاكمة: تضمن فئة الوزن الإضافية للسيدات التكافؤ الكامل بين الجنسين في جميع الأحداث، مع الحفاظ على عدد متساوٍ من حصص الرياضيين للرجال والنساء، كما كان الحال في باريس 2024.

كرة الماء: فريقان إضافيان للسيدات سيضمنان التكافؤ الكامل بين الجنسين في حصة الرياضيين وعدد الفرق.

فعاليات مختلطة موسعة: الرماية، وألعاب القوى (4 × 100 متر تتابع مختلط)، والجولف، والجمباز، والتجديف، وسباق الشاطئ الساحلي، وتنس الطاولة، ستشهد جميعها إدراج حدث جديد للفرق المختلطة.