شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: زيزو إضافة كبيرة للأهلى وأتمنى له التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

نفى وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق، ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول تصريحات تم نقلها عنه، بأن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالى، لن يمثل إضافة للأهلى، بعد انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على موقع إكس: "الكلام دا غير صحيح تماما ولم أصرح بمثله، زيزو لاعب ممتاز وإضافة كبيرة للنادى الأهلى، إن شاء الله يتوفق فى انتقاله للأهلى ويكتب تاريخ وإنجازات تضاف لتاريخ الأهلى العظيم".

وقرر مسئولو النادى الأهلى تخصيص القميص رقم 25 للاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالى، والذى سينضم للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالى، ليكون قميصه الجديد مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع زيزو ووالده على كل تفاصيل العقد بحيث ينضم لمدة 4 سنوات قادمة بدءا من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عقد اجتماع مطول بين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة التخطيط من أجل دراسة الموقف بعد التأكد من توقيع أحمد مصطفى زيزو على عقود انضمامه لصفوف النادى الأهلى بنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر.