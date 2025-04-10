شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة يطالب بتجميد حسام عبد المجيد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

طالب جمال حمزة نجم الزمالك السابق بتجميد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأبيض، لعدم وصوله إلى اتفاق مع مسئولى الزمالك حول تجديد عقده.

وقال جمال حمزة في برنامج الحريفة الذى يذاع عبر أثير راديو أون سبورت إف إم ردا على تصريحات حازم إمام أن الزمالك جلس مع اللاعب لتعديل عقده، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ليرد حمزة قائلا: "يبقى يقعد مايلعبش".

ويعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع حسام عبد المجيد لاعب الفريق، للاتفاق على تعديل عقده مع الأبيض والمستمر حتى عامين ونصف.

وقدم الزمالك عرضا لحسام عبد المجيد تصل قيمته إلى 6 ملايين جنيه فى الموسم، بدلا من مليون ونصف فى عقده الحالى، والذى يتساوى مع ناشئى الفريق رغم إمكانيات اللاعب الفنية ومستواه المميز، إلا أن اللاعب رفض العرض، ليقوم مسئولو الزمالك برفع العرض المقدم إلى اللاعب بزيادة القيمة المالية، مع تحديد جلسة للاتفاق مع اللاعب.