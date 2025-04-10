شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير تتوج ببطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية فيروز أبو الخير ببطولة العالم لشباب الاسكواش تحت 23 سنة، بباكستان، اليوم الخميس، حيث تعد مسابقة جديدة أطلقها الاتحاد الدولي للاسكواش.

وفازت فيروز أبو الخير في الدور النهائي على منافستها سين يوك تشان لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، لتتوج باللقب.

وكانت فازت فيروز أبو الخير فازت في مباراة نصف النهائى على الماليزية ايرا أزمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 11-8, 11-9, 7-11, 11-4.

وتقام بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة فى الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجارى، وتقام البطولة في كراتشي عاصمة إقليم السند بباكستان.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.