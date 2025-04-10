شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يمهل الزمالك 24 ساعة للرد على مطالب التجديد والان مع تفاصيل الخبر

منح محمود حمدى الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهلة لمسئولى النادى 24 ساعة للرد على المطالب المالية التى نقلها للنادى عن طريق وكيله، خلال الساعات الماضية.

وحال رفض الزمالك المطالب المالية للاعب، ستكون نهاية استمراره بالنادى، رافضا التجديد، على أن يكمل عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم، على أن يرحل بعد ذلك.

وتتلخص مطالب اللاعب فى الحصول على 20 مليون جنيه منحة تعاقد، و75 مليون جنيه مقسمة على 3 مواسم، كما طلب اللاعب الحصول على مقدم التعاقد أولا.

فى المقابل وصل العرض الذى قدمه الزمالك للاعب إلى 12 مليون فى الموسم الأول و17 فى الموسم الثانى و20 فى الموسم الثالث، ومن المقرر أن يدرس الزمالك مطالب اللاعب للرد عليها فى أسرع وقت، حتى يتم إنهاء الملف.