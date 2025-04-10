بيراميدز يستعيد خدمات رمضان صبحى وبلاتى توريه أمام الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونوسلاف يورتشيتش، خدمات الثنائى رمضان صبحى والبوركينى بلاتى توريه أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

وغاب الثنائى رمضان صبحى وبلاتى توريه عن مواجهة فريقهما أمام الجيش الملكى في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا التي انتهت بفوز الفريق المغربى بهدفين نظيفين، ليتأهل بيراميدز بمجموع المباراتين 4 / 3.

وعانى رمضان صبحى من الإصابة بالتواء فى أربطة الركبة، كما عانى بلاتى توريه من آلام على مستوى الركبة، ليقرر الجهاز الفني استبعادهما أمام الجيش الملكى.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدورى المصرى "دورى NILE" برصيد 43 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثانية من مرحلة الصراع على اللقب فى البطولة.