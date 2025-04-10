شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة يتأهل لنهائي سلاح الشيش ببطولة العالم للناشئين بالصين والان مع تفاصيل الخبر

واصل عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، تألقه في بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة حاليًا في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية لمنافسات الناشئين تحت 20 سنة، ليُصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بالميدالية الذهبية.

وحقق طلبة فوزًا مثيرًا في نصف النهائي على منافسه "بافيل بوزانكوف" بطل البلد المحايد بنتيجة 15-13، في لقاء قوي شهد ندية كبيرة بين اللاعبين، ليواصل اللاعب المصري مشواره المميز نحو منصة التتويج.

وكان طلبة قد ضمن لمصر ميدالية عالمية بعد تأهله لنصف النهائي، حيث تفوق في دور الثمانية على نظيره "فاليري كورنيلوف" بطل البلد المحايد بنتيجة 15-6، قبل أن يحقق انتصاره الجديد في نصف النهائي.

واستهل عبد الرحمن طلبة مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات، ثم واصل مشواره القوي في الأدوار الإقصائية، حيث فاز في دور الـ128 على بطل ألمانيا "نيكلاس ديستيلكامب" بنتيجة 15-7، ثم تغلب في دور الـ64 على البريطاني "كالوم بينمان" بنتيجة 15-2، وفاز في دور الـ32 على الكوري "جيونجوين هان" بنتيجة 15-9، قبل أن يتخطى الألماني "روبين ليندير" بنتيجة 15-6 في ثمن النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 20 سنة كلًا من: عبد الرحمن طلبة، عمر خالد عطية، مصطفى تامر طاحون، وعلي عمر عطية، بينما يمثل مصر في فئة تحت 17 سنة الثنائي عمر خالد عطية، وعلي عمر عطية.

وفي منافسات الناشئات تحت 20 سنة، تضم القائمة كلًا من: جنى إيهاب، سارة حسني، لجين خالد، وجنى خالد، بينما يشارك في فئة الشابات تحت 17 سنة كل من: سارة حسني، فاطيما وهبة، وأروى ناصر.

ويشرف على تدريب الفريق الكابتن تامر طاحون، والكابتن أحمد علي، تحت قيادة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ورئيس البعثة، ويعاونه المهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة.

كما يضم الطاقم الطبي الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب الدكتور أيمن غنيم في منصب المدير الإداري.