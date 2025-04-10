شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل بداية منافسات الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتلى الثنائى إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى وأسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى صدارة ترتيب هدافى بطولة دورى nile حتى الآن برصيد 9 أهداف لكل منهما قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدورى.ترتيب هدافى الدورى حتى الآن كالتالى..
1- أسامة فيصل 9 أهداف
2- إمام عاشور 9 أهداف
3- ناصر منسى 8 أهداف
4- عمرو ناصر 7 أهداف
5- صلاح محسن 7 أهداف
6- محمد على بن حمودة 7 أهداف
7- فيستون ما ييلى 6 أهداف
8- شادى حسين 6 أهداف
9- محمود زلاكة 6 أهداف
10- مصطفى فتحى 6 أهداف
موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى الخميس 10 أبريل
إنبى مع مودرن سبورت 4 مساء
الإسماعيلى مع الاتحاد 7 مساء
الجمعة 11 أبريل
زد مع الجونة 4 عصرا استاد القاهرة الدولى
غزل المحلة مع سموحة 7 مساء استاد المحلة
السبت 12 أبريل
فاركو وسيراميكا 4 عصرا استاد حرس الحدود
بيراميدز والأهلى 7 مساء استاد 30 يونيو
الأحد 13 أبريل
المصرى وبتروجت 4 عصرا استاد السويس الجديد
حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء استاد برج العرب
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز