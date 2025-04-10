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ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل بداية منافسات الجولة الثانية

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ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل بداية منافسات الجولة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى الثنائى إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى وأسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى صدارة ترتيب هدافى بطولة دورى nile حتى الآن برصيد 9 أهداف لكل منهما قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدورى.

  ترتيب هدافى الدورى حتى الآن كالتالى..

1- أسامة فيصل         9 أهداف

2- إمام عاشور          9 أهداف

3- ناصر منسى          8 أهداف

4- عمرو ناصر           7 أهداف

5- صلاح محسن          7 أهداف

6- محمد على بن حمودة  7 أهداف

7- فيستون ما ييلى     6 أهداف

8- شادى حسين        6 أهداف

9- محمود زلاكة        6 أهداف

10- مصطفى فتحى      6 أهداف

 

موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى الخميس 10 أبريل

إنبى مع مودرن سبورت 4 مساء

الإسماعيلى مع الاتحاد 7 مساء

 

الجمعة 11 أبريل

زد مع الجونة 4 عصرا استاد القاهرة الدولى

غزل المحلة مع سموحة 7 مساء استاد المحلة

 

السبت 12 أبريل

فاركو وسيراميكا 4 عصرا استاد حرس الحدود

بيراميدز والأهلى 7 مساء استاد 30 يونيو

 

الأحد 13 أبريل

المصرى وبتروجت 4 عصرا استاد السويس الجديد

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء استاد برج العرب

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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