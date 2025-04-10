شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل بداية منافسات الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى الثنائى إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى وأسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى صدارة ترتيب هدافى بطولة دورى nile حتى الآن برصيد 9 أهداف لكل منهما قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدورى. ترتيب هدافى الدورى حتى الآن كالتالى.. ترتيب هدافى الدورى حتى الآن كالتالى.. 1- أسامة فيصل 9 أهداف 2- إمام عاشور 9 أهداف 3- ناصر منسى 8 أهداف 4- عمرو ناصر 7 أهداف 5- صلاح محسن 7 أهداف 6- محمد على بن حمودة 7 أهداف 7- فيستون ما ييلى 6 أهداف 8- شادى حسين 6 أهداف 9- محمود زلاكة 6 أهداف 10- مصطفى فتحى 6 أهداف موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى الخميس 10 أبريل موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى الخميس 10 أبريل إنبى مع مودرن سبورت 4 مساء الإسماعيلى مع الاتحاد 7 مساء الجمعة 11 أبريل الجمعة 11 أبريل زد مع الجونة 4 عصرا استاد القاهرة الدولى غزل المحلة مع سموحة 7 مساء استاد المحلة السبت 12 أبريل السبت 12 أبريل فاركو وسيراميكا 4 عصرا استاد حرس الحدود بيراميدز والأهلى 7 مساء استاد 30 يونيو الأحد 13 أبريل الأحد 13 أبريل المصرى وبتروجت 4 عصرا استاد السويس الجديد حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء استاد برج العرب

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