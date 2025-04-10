شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب السعة الكاملة فى مباراة صن داونز بنصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادى الأهلى مخاطبة الجهات المعنية من أجل الحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة من جماهيره فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلى فى الحصول على السعة الكاملة فى مباراة صن داونز، من أجل الحصول على الدعم الكافى من جماهيره فى مباراة الإياب أمام بطل جنوب أفريقيا، قبل الموقعة الحاسمة فى مشواره بالبطولة الأفريقية.

كان الأهلى قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع لمباراة الهلال السودانى فى ربع نهائى البطولة الأفريقية، ويرغب في الحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة أو 50 ألف مشجع على أقل تقدير.

ويلعب الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم 18 أبريل الجاري في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، على أن يلعب مباراة الإياب يوم 25 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي.