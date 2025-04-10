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فوز ناشئى اليد على صربيا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط

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فوز ناشئى اليد على صربيا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 10 أبريل 2025 01:36 م

فاز منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2008 على نظيره الصربى بنتيجة 23-20 فى إطار رابع مواجهاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بتونس.

وكان خسر منتخب ناشئى اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز على رومانيا 24-15 ثم على تركيا 29-16.

ووصلت صباح الأحد بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2008 تونس لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط.

وتضم قائمة لاعبى الفريق الوطنى: عبد الملك محمود - ياسين خالد - منصور عامر - زياد مصطفى - محمد رامي - مؤمن ريحان - ياسين أحمد - عبد الرحمن بكر - ياسين سعد - حمزة سامي - ياسين تامر - يحيى هشام - محمود رامي - سيف الله عمرو - مهند علاء - مؤمن النقيب - ويوسف عمر.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني المصرى: أحمد زقزوق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة - عماد إبراهيم المدير الفني - أحمد خميس المدرب المساعد -  محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين -  توفيق المتولى المدير الاداري -  عصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي.

ويلعب منتخبنا الوطني المصرى بالمجموعة الأولى ببطولة البحر المتوسط والتى تضم: منتخب مصر الوطنى - منتخب اسبانيا - منتخب رومانيا - منتخب تركيا - منتخب صربيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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