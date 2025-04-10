فوز ناشئى اليد على صربيا فى بطولة البحر الأبيض المتوسط

وكان خسر منتخب ناشئى اليد أمام نظيره الإسباني في أول مواجهاته قبل الفوز على رومانيا 24-15 ثم على تركيا 29-16.

محمد يوسف

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