شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود فى إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع حرس الحدود فى السابعة من مساء الأحد المقبل، ويسعى الزمالك لتعويض الخسارة فى بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة أمام ستيليبوش الجنوب أفريقى.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وحرس الحدود

خسر الزماك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية مودعا البطولة، بينما فاز حرس الحدود أمام الاتحاد السكندرى ببطولة كأس عاصمة مصر بهدف دون رد.

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك إن فريق ستيلينبوش خلق فرصة واحدة في مباراة اليوم في إياب دور الثمانية لبطولة كأس ونجح في تسجيلها، في حين خلق الزمالك عدة فرص ولم يستغلها وهذا يحدث في كرة القدم.

وواصل: "بالطبع أنا حزين وجميع اللاعبين على الخسارة والفريق لا يستحق هذه النتيجة، والزمالك كان أفضل في الشوط الأول، وكانت هناك مشكلة في اللمسة الأخيرة ولم نترجم الفرص التي سنتحت لنا، والأداء اختلف في الشوط الثاني، والزمالك فقد التوازن بعد تسجيل ستيلنبوش لهدف التقدم، وهذه هي كرة القدم".