شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تعود فجر الجمعة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، إلى القاهرة فجر غد الجمعة، قادمة من تنزانيا، وذلك بعد وداع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائى.

وكان المصرى تغلب فى مباراة ذهاب ربع النهائى التى أقيمت بمصر على سيمبا التنزانى بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمس الأربعاء بنفس النتيجة فى تنزانيا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى رجحت كفة أصحاب الأرض بعد فوز سيمبا بنتيجة 4-1.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدى 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاته، خط الدفاع : كريم العراقى، أحمد عيد، باهر المحمدى، خالد صبحى، محمد هاشم ، حسن على، عمرو سعداوى، خط الوسط : محمود حمادة، يوسف الجوهرى، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطى، سامادو أتدجيكو، أمادو با، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجى.