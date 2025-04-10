شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو آنسات يحقق ذهبية البطولة العربية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر للجودو آنسات المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن البطولة العربية للجودو، المقامة حاليًا بالأردن.

تمكن منتخب الجودو من التفوق بنتيجة 4-1 المباراة النهائية التي جمعت مصر مع منتخب الأردن، ليحصد الذهبية ويزيد رصيد مصر من الميداليات إلى 11 ميدالية، من بينها 10 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، مما يعزز تقدم البعثة المصرية وتصدرها لجدول الميداليات في البطولة.

مثل منتخب مصر في منافسات الفرق كل من: حنين حسن (75 كجم)، سجدة موسى (63 كجم)، أفنان محمد (70 كجم)، وياسمين إبراهيم (+70 كجم).

ويشرف على الفريق الجهاز الفنى حسين حفيظ وإيمان البنا، بينما يرأس البعثة اللواء طارق عز الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجودو.

كما يتواجد محمد مطيع، رئيس الاتحاد فى البطولة لحضور اجتماع الاتحاد العربى الذى أسفر عن فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى.