شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يتأهل لنصف نهائى سلاح الشيش ببطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

نجح عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب مصر لـ سلاح الشيش فى التأهل لنصف نهائى منافسات الناشئين تحت 20 سنة ببطولة العالم للناشئين والشباب المقامة فى الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجارى ليضمن ميدالية عالمية لمصر.

وتمكن طلبة من تحقيق الفوز فى مباراة ربع النهائى على نظيره بطل البلد المحايد "فاليرى كورنيلوف" بنتيجة 15-6 ليتأهل بذلك لمباراة نصف النهائى.

ومن المنتظر أن يواجه طلبة فى الثانية عشر والثلث بتوقيت القاهرة، نظيره "بافيل بوزانكوف" بطل البلد المحايد في مباراة نصف النهائي لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

وكان طلبة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز في 5 مباريات من أصل 6 لقاءات في دور المجموعات ليتأهل للأدوار الإقصائية ويفوز على بطل ألمانيا "نيكلاس ديستيلكامب" بنتيجة 15-7 في دور الـ128.

وفي دور الـ64، فاز طلبة على بطل بريطانيا "كالوم بينمان" بنتيجة 15-2 قبل أن يفوز في دور الـ32 على بطل كوريا "جيونجوين هان" بنتيجة 15-9 ثم الفوز على بطل ألمانيا "روبين ليندير" بنتيجة 15-6 في ثمن النهائي.

وتضم قائمة منتخب الناشئين تحت 20 سنة كلًا من: عبد الرحمن طلبة، عمر خالد عطية، مصطفى تامر طاحون، وعلي عمر عطية، فيما يمثل مصر في منافسات الشباب تحت 17 سنة الثنائي عمر خالد عطية، وعلي عمر عطية.

وفي منافسات الناشئات، جاءت قائمة الناشئات تحت 20 سنة مكونة من: جنى إيهاب، سارة حسني، لجين خالد، وجنى خالد، بينما تشارك مصر في فئة الشابات تحت 17 سنة بكل من: سارة حسني، فاطيما وهبة، وأروى ناصر.

ويشرف على تدريب الفريق كل من الكابتن تامر طاحون، والكابتن أحمد علي، تحت قيادة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والذي يترأس البعثة، ويعاونه المهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة.

كما يضم الطاقم الطبي الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب الدكتور أيمن غنيم في منصب المدير الإداري.