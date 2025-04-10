شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile قبل منافسات الجولة الثانية.. بيراميدز متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بيراميدز ترتيب الدورى المصرى "دورى nile" برصيد 43 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثانية من مرحلة الصراع على اللقب فى البطولة.

ويقع فريقا مودرن سبورت وإنبى فى مركزى الهبوط فى مجموعة تفادى الهبوط برصيد 12 نقطة، متراجعين بفارق 5 نقاط عن أول مراكز النجاة من الهبوط قبل انطلاق الجولة الثانية.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى قبل الجولة الثانية..

موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى الخميس 10 أبريل

إنبى مع مودرن سبورت 4 مساء

الإسماعيلى مع الاتحاد 7 مساء

الجمعة 11 أبريل

زد مع الجونة 4 عصرا استاد القاهرة الدولى

غزل المحلة مع سموحة 7 مساء استاد المحلة

السبت 12 أبريل

فاركو وسيراميكا 4 عصرا استاد حرس الحدود

بيراميدز والأهلى 7 مساء استاد 30 يونيو

الأحد 13 أبريل

المصرى وبتروجت 4 عصرا استاد السويس الجديد

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء استاد برج العرب