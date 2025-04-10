شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاوضات الزمالك لتجديد عقد الونش والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تواصل مسئولو نادى الزمالك مع محمود حمدى الونش لاعب الفريق للوصول إلى اتفاق حول تجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم.

وطلب مسئولو الزمالك عقد جلسة مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق، عقب مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائى الكونفدرالية إلا أن اللاعب لم يحضر الجلسة، بل شهدت حضور وكيله فقط.

وتتلخص مطالب اللاعب فى الحصول على 20 مليون جنيه منحة تعاقد، و75 مليون جنيه مقسمة على 3 مواسم، كما طلب اللاعب الحصول على مقدم التعاقد أولا.

فى المقابل وصل العرض الذى قدمه الزمالك للاعب إلى 12 مليون فى الموسم الأول و17 فى الموسم الثانى و20 فى الموسم الثالث.

ومن المقرر أن يدرس الزمالك مطالب اللاعب للرد عليها فى أسرع وقت، حتى يتم إنهاء الملف، بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلى.