شكرا لقرائتكم خبر عن 14 هدفا فى مشوار الزمالك بالكونفدرالية بعد الوداع والان مع تفاصيل الخبر

ودع فريق الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بهدف دون رد فى إياب ربع نهائى البطولة.

وخسر فريق الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي على إثرها ودع الفريق الأبيض بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل سيهلي ندولي لاعب ستيلينبوش هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 79 من عمر المباراة، وضرب بطل جنوب أفريقيا موعداً مع سيمبا التنزانى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

وبعد خروج الزمالك من البطولة نرصد مشوار الفريق بالكونفدرالية قبل الوداع..

حقق الزمالك الفوز في مباراتي دور الـ32 أمام الشرطة الكينى، حيث فاز فى الذهاب 1-0 ، وفي لقاء العودة 2-1.

وفى دور المجموعات تصدر الزمالك المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 6 مباريات فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين دون اى خسارة، وجاءت نتائجه في دور المجموعات كالتالى..

الزمالك وبلاك بولز 2-0

انيما النيجيري و الزمالك 2-2

الزمالك و المصرى 1-0

الزمالك و المصرى 0-0

بلاك بولز والزمالك 1-3

الزمالك وأنيمبا النيجيري 3-1

وفى دور ربع النهائي التقى الزمالك مع ستيلينبوش وتعادل سلبيا في الذهاب، وخسر في العودة 1-0.