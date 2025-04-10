شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد ستيلينبوش.. 7 أسباب أدت إلى وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الخسارة أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائى الكونفدرالية، باللقاء الذى أقيم أمس على استاد القاهرة الدولى.

هناك عدة أسباب أدت إلى خروج الزمالك من البطولة، نرصدها في السطور التالية ..

الاحتفال بالتعادل فى الذهاب

احتفل فريق الزمالك بالتعادل سلبيا مع فريق ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بالمباراة التي أقيمت بجنوب أفريقيا، وسادت الفرحة بين اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما كان له تأثير سلبى على الفريق.





العقم الهجومى في مباراة الذهاب بين الفريقين

سيطر العقم الهجومى على لاعبى خط هجوم الزمالك أمام ستيلينبوش في مباراة الذهاب، وهو ما ظهر في فشل لاعبى الزمالك في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس في الذهاب، حتى انتهت المباراة دون تسجيل أهداف بين الفريقين، وهو ما واصله الفريق في مباراة العودة بإستاد القاهرة.





مواجهة منافس مغمور

لم يملك فريق الزمالك معلومات كافية عن الفريق المنافس، في ظل كونه فريق غير معروف بصورة جيدة في أفريقيا، حيث تم إنشاء النادى فى 2016 وأبرز الإنجازات التى حققها هي بطل دوري الدرجة الثانية في 2018-2019 وبعدها تأهل للدرجة الأولى، والتتويج بكأس جنوب أفريقيا موسم 2023-2024.

أزمة زيزو والاستبعاد من المباراة

أحداث درامية شهدها نادى الزمالك قبل المباراة بـ24 ساعة، حيث تم استبعاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق من قائمة المباراة، وتجميده في النادى بعد التصرحيات التى خرج بها عن أزمة تجديده مع الفريق، وكذلك أنباء توقيعه للنادى الأهلى، وهو ما أثر سلبا على أداء الفريق، خاصة أن زيزو من العناصر الأساسية والهامة بين صفوف الزمالك.

أخطاء بيسيرو الفنية

ارتكب جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك أخطاء فنية، خلال مباراة العودة، حيث قام بتغيير طريقة اللعب، والتي كانت سبباً في عدم الدفع بصلاح مصدق في المباراة، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بمحمود بنتايج بسبب عدم مشاركته في لقاء الذهاب.

انشغال اللاعبين بالتجديد

سيطرت حالة من التشتت على لاعبى فريق الزمالك بسبب انشغالهم بتجديد العغقود من عدمه مع النادى، حيث هناك أكثر من لاعب ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم، مثل عبد الله السعيد، ومحمود حمدى الونش، وهو ما أثر سلبا على اللاعبين وأدائهم.

هجوم الجماهير على زيزو

تأثر لاعبو الزمالك بالهجوم الذى شنته الجماهير على زيزو خلال المباراة، وهو ما جعلهم يفقدون تركيزهم خوفا من الهجوم عليهم ونقدهم حال الخسارة أو ارتكاب أخطاء فى المباراة.