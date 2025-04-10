شكرا لقرائتكم خبر عن دولى منذ 2011 وضابط شرطة.. 12 معلومة عن حكم مباراة بيراميدز والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تعيين طاقم دولى هولندى لإدارة مباراة بيراميدز والأهلى التى تقام السبت المقبل على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعة تحديد بطل الدورى، تماشياً مع المعايير التى وضعها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستقطاب الكفاءات الأجنبية التى تُدير بعض المباريات المحلية، وأبرزها الخبرات المحلية والدولية الكبيرة ووجوده ضمن حكام النخبة فى بلاده وقارته.

مباراة الأهلى وبيراميدز تقام فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

الطاقم يقوده داني ماكيلي ويعاونه الثنائي هيسل ستيجسترا ويان دي فريز (مساعدين)، مارتين فوس (حكماً رابعاً) والثنائي روب ديبيرينيك وكلاي روبرتي (تقنية الفيديو).

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم السيرة الذاتية لـ ماكيلي في النقاط التالية..

- مواليد 28 يناير 1983 في مقاطعة ويلمستاد بجزيرة كوراساو

- يعمل ضابط شرطة

- حكم في الدوري الهولندي الممتاز منذ 2009 وحصل على الشارة الدولية 2011

- مدرباً للحكام في الاتحاد الهولندي لكرة القدم

- أدار نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة بين إسبانيا واليونان في 2019

- أدار نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي عام 2020

- أدار لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر بين بالميراس البرازيلي وأونال المكسيكي عام 2020.

- اختير ضمن حكام النخبة في كأس الأمم الأوروبية 2020 وأدار 4 لقاءات أهمها قمة إنجلترا وألمانيا في ثمن النهائي ومواجهة نصف النهائي بين إنجلترا والدنمارك.

- كان ضمن قائمة حكام مباريات كأس العالم 2022 وأدار لقائي بولندا والأرجنتين و في مرحلة المجموعات.

- شارك في كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا وأدار لقائي ألمانيا والمجر وكرواتيا وإيطاليا وصدام إسبانيا وألمانيا في مرحلة المجموعات.

- أدار هذا الموسم 32 مباراة في كل المسابقات بواقع 22 في الدوري الهولندي الممتاز و5 في دوري أبطال أوروبا آخرها بين بنفيكا البرتغالي وبرشلونة الإسباني في يناير الماضى، كما أدار مباراة واحدة في الدوري الأوروبي ومثلها في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم ومباراة أيضاً في دوري الأمم الأوروبية بالإضافة لمباراتي شباب الأهلي دبي والوحدة في الدوري الإماراتي والتعاون وأهلي جدة في الدوري السعودي.

- تم تعيينه لإدارة نهائي كأس هولندا بين الكمار وجود أهد إيجلز الذي يقام على ملعب نادي فينورد روتردام في 21 أبريل الجاري.