شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لتعديل طريقة لعبه أمام بيراميدز بعد عودة طاهر محمد والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تعديل طريقة لعب الفريق الأحمر فى المباريات المقبلة، والعودة للعب برأس حربة وحيد وجناحين، بدلا من اللعب بثنائى رأس حربة وهما وسام أبو على ونيتس جراديشار، كما كان يحدث فى المباريات الماضية.

وينوي كولر لتعديل خطة لعب الأهلي بدءا من مباراة بيراميدز يوم السبت المقبل في الدوري، لاسيما بعد عودة طاهر محمد طاهر للمشاركة في المباريات وتألقه خلال مشاركته بديلا في مباراة الهلال السوداني الأخيرة، وصناعة هدف الفوز الوحيد الذي سجله إمام عاشور.

ويدرس كولر الإبقاء على وسام أبو علي أو جراديشار على دكة البدلاء مع منح الفرصة لطاهر محمد من أجل التواجد في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز وقيادة مركز الجناح الأيمن على أن يقود المغربي أشرف بن شرقي مركز الجناح الأيسر.

واعتمد كولر على اللعب بثنائي رأس حربة في الفترة الماضية، في ظل تراجع مستوى حسين الشحات وقلة خبرة محمد عبد الله، ولكن عودة طاهر للمشاركة والاطمئنان على جاهزيته الفنية قد تغير حسابات المدرب السويسري في اختيار تشكيل الأهلي خلال المباريات القادمة بدءا من مباراة بيراميدز.