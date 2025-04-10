شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. شوبير يكشف مفاجأة فى قرار لجنة تظلمات مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة عن قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلى والزمالك، والتي تجتمع اليوم لمناقشة مصير مباراة الفريقين الأخيرة.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم أن لجنة التظلمات تختص بكل القرارات الصادرة من كافة عناصر اللعبة، سواء أندية أو رابطة أو لجان اتحاد الكرة المختلفة، مضيفا أنه لن يتم اليوم إصدار قرارات لأن هذا الاجتماع الذى تعقده اللجنة للإطلاع فقط.

لجنة التظلمات تستمع للأهلي والزمالك اليوم لحسم أزمة مباراة القمة



وأوضح شوبير أن اللجنة أرسلت للأطراف لحضور الاجتماع للاستماع لهم، وحالة عدم حضور بعضهم من الممكن أن يتم تحديد جلسة ثانية للأطراف المتظلمة، بعد دراسة لكل الملف، واللجنة تقوم باتخاذ قرار وتبلغ اتحاد الكرة وبدوره يعلن عن القرار.

وتجتمع اليوم الخميس، لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي غاب عنها الفريق الأحمر اعتراضا على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة.

وتستمع لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح، لمسئولي النادي الأهلي وتفنيد أسباب الانسحاب من القمة، وكذلك الاطلاع على مستندات الزمالك ورابطة الأندية في الأزمة المثارة.