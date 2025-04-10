شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر تقرير بوجلبان بعد وداع كأس الكونفدرالية من ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مجلس إدارة النادى المصرى تقريراً مفصلاً من التونسى أنيس بوجلبان، المدير الفنى للفريق، حول أسباب وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائى، وذلك بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزانى فى العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى إلى القاهرة فجر غد الجمعة، قادمة من تنزانيا، وذلك بعد وداع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي.

وكان المصري تغلب في مباراة ذهاب ربع النهائي التي أقيمت بمصر على سيمبا التنزاني بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمس الأربعاء بنفس النتيجة في تنزانيا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة أصحاب الأرض بعد فوز سيمبا بنتيجة 4-1.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدي 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي، خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا، خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.