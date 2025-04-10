شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: جواز سفر الونش فى النادى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك ، أن جواز سفر محمود حمدى الونش لاعب الفريق موجود بالنادى، وليس مع اللاعب كما يتردد

وقال المصدر ردا على اقتراب اللاعب من إصدار تأشيرة أمريكا تمهيدا للمشاركة مع الأهلى في كأس العالم للأندية، وأن جواز السفر ليس مع اللاعب، فكيف سيقوم باستخراج التأشيرة؟.

وكانت الساعات الماضية شهدت عقد مسئولو الزمالك جلسة مع وكيل اللاعب للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، بعد أنباء مفاوضات الأهلى مع الونش.

ويرغب الزمالك في تجديد عقد الونش في ظل الحاجة إلى خدماته، وتألقه ومستواه اللافت، بخلاف التزامه وعدم إثارة أي أزمات داخل الفريق، وينتهى عقد الونش ضمن عدد من لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم مثل عبد الله السعيد وأحمد مصطفى زيزو، مقابل نجاح الإدارة في تجديد عقد عمر جابر، لمدة موسمين.