شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة قطار الدورى المصرى "دورى nile" للدوران مجددا اليوم الخميس بعد انقطاع دام 26 يوما، بمنافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية فى الدورى التى انقسمت لقسم ينافس على اللقب وقسم ينافس للهروب من الهبوط.

موعد مباريات الجولة الثانية من الدورى الخميس 10 أبريل

إنبى مع مودرن سبورت 4 مساء

الإسماعيلى مع الاتحاد 7 مساء

الجمعة 11 أبريل

زد مع الجونة 4 عصرا استاد القاهرة الدولى

غزل المحلة مع سموحة 7 مساء استاد المحلة

السبت 12 أبريل

فاركو وسيراميكا 4 عصرا استاد حرس الحدود

بيراميدز والأهلى 7 مساء استاد 30 يونيو

الأحد 13 أبريل

المصرى وبتروجت 4 عصرا استاد السويس الجديد

حرس الحدود مع الزمالك 7 مساء استاد برج العرب



الجولة الثانية

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.