شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس بيراميدز بالفيديو قبل المواجهة الحاسمة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على دراسة فريق بيراميدز بالفيديو، من خلال مشاهدة أكثر من مبارا له فى الفترة الأخيرة، خاصة مباراتيه الأخيرتين أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباراته أمام الأهلي بالدور الأول.

ويبدأ، اليوم الخميس، فريق الأهلي الاستعداد لمباراته أمام بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الحصول على راحة سلبية أمس الأربعاء عقب الفوز على الهلال السوداني.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقطع تذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية، حيث تقام مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز لضمان العودة للمنافسة على حصد درع الدوري وتقليل فارق النقاط مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، في ظل أن الفارق بين الفيقين وصل إلى 4 نقاط في الوقت الحالي.