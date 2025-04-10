شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف كوتيسا ومحمد شريف ردا على ضم زيزو للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو نادى الزمالك خط تواصل مع الثنائى محمد شريف لاعب الأهلى السابق والخليج السعودى الحالى، والسويسرى ديريك كوتيسا لاعب فريق سيرفيت، فى الساعات الأخيرة، وذلك لجس نبض اللاعبين حول الانتقال إلى الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة أن عقد كوتيسا مع سيرفيت السويسرى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وكذلك محمد شريف فى السعودية.

جاء دخول الزمالك في مفاوضات لضم الثنائى كوتيسا وشريف للرد على توقيع أحمد مصطفى زيزو للنادى الأهلى، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ويٌعد كوتيسا هدفا للأهلى خلال الأيام الأخيرة، حيث دخل الأهلى في مفاوضات مع اللاعب السويسرى لضمه الى صفوف الأحمر.

ويرغب الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا خاصة وأنه واحداً من أهم الصفقات المطلوبة في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظراً لقناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بقدرات اللاعب الفنية.

ومازال مسئولو النادي الأهلي يتواصلون مع وكيل السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى مسئولو النادي اتصالات من وكيل اللاعب تُفيد بإمكانية إتمام الصفقة بعد ترحيب اللاعب بتخفيض مطالبه المالية ، لكن لم يتم الاتفاق حتى الأن بين اللاعب والأهلي.

وفيما يخص محمد شريف، فقدم الزمالك عرضًا مغريًا للاعب، للحصول على توقيعه وضمه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر أن الزمالك عرض على اللاعب ما يقرب من مليون دولار، إلا أن محمد شريف طلب تأجيل حسم الصفقة لحين اقتراب فترة الانتقالات لدراسة كافة العروض التي يتلقاها.

على الجانب الآخر، يتمسك مسئولو الأهلى بعودة اللاعب وعدم التفريط فيه، خاصة في ظل إلحاح الزمالك وبيراميدز على ضمه، ويرفض مسئولو القلعة الحمراء انتقال اللاعب لأى فريق منهما ويعمل جاهدًا على عودته.

ويحاول مسئولو النادى الأهلى إقناع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعودة محمد شريف باعتباره من أبناء النادي وليس غريباً عن الأجواء فى قلعة الجزيرة.