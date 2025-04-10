شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح زيزو رقم قميصه المفضل قبل المشاركة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادى الأهلى تخصيص القميص رقم 25 للاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالى، والذى سينضم للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالى، ليكون قميصه الجديد مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

يذكر أن القميص رقم 25 شاغر فى الأهلى حاليا ولا يرتديه أى لاعب وهو القميص الذى سيتم تخصيصه لصالح زيزو صفقة الأهلى الجديدة فى الصيف المقبل.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع زيزو ووالده على كل تفاصيل العقد بحيث ينضم لمدة 4 سنوات قادمة بدءا من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وشهدت الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عقد اجتماع مطول بين حسين لبيب رئيس نادى الزمالك وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة التخطيط من أجل دراسة الموقف بعد التأكد من توقيع أحمد مصطفى زيزو على عقود انضمامه لصفوف النادى الأهلى بنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر.

وشهدت الجلسة المطولة بين رئيس النادى وأعضاء لجنة التخطيط، بحث موقف اللاعب بعد توقيعه للمارد الأحمر، وهو ما تسبب فى انقسام حول مصيره، وهل يتم تجميده لنهاية الموسم وعدم استفادة الفريق من خدماته، أو التعامل باحترافية والاستعانة بخدماته حتى آخر يوم فى تعاقده مع القلعة البيضاء.

ومازال مسئولو الزمالك يبحثون موقف اللاعب، كما أن هناك بعض أعضاء من المجلس مازالوا يأملون في التوصل لاتفاق على التجديد مع زيزو، وحينها ستصبح الأولوية للزمالك فى تسجيل العقد وإنهاء تلك الأزمة.