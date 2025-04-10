شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: زيزو وقّع للأهلى منذ 3 شهور وسيكون رقم 1 فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم مصر والزمالك الأسبق، أن انضمام زيزو للأهلى يمثل إضافة كبيرة للفريق الأحمر، لأنه لاعب كبير ومؤثر، وسيحقق فارقا للقلعة الحمراء.

وأضاف نجم مصر والزمالك الأسبق في تصريحات مع عمر الأيوبى في تليفزيون الخليج 365: "زيزو أفضل من كل لاعبى الأهلى الحاليين، وسيكون رقم 1 لأنه مميز وإضافة كبيرة، والزمالك خسره كثيرا".



وكشف طارق يحيى أنه حذر مسئولى الزمالك من انتقال زيزو للأهلى منذ 3 شهور، وكتب على حساباته الشخصية فى فيس بوك محذرا من رحيل زيزو للأهلى لأنه كان يمتلك معلومات مؤكدة بجلوس اللاعب مع مسئولين كبار في النادى الأهلى، وحصلوا على توقيعه، ولكن كل تحذيراته راحت في الهواء، ولم يتدخل مسئولو الزمالك ويحسمون التجديد للاعب.

ووجه نجم الزمالك الأسبق سؤالا لإدارة القلعة البيضاء: "لماذا لم تبيع زيزو منذ 8 شهور عندما تلقى عروضا للاحتراف في السعودية واستغلال المقابل المالى في حل كل المشاكل والتجديد للنجوم، بدلا مما حدث الآن ورحل مجانا للنادى المنافس؟"

وقال نجم مصر والزمالك الأسبق: "خسارة الزمالك أمام ستيلينبوس الجنوب أفريقى والخروج من الكونفدرالية مشكلة كبيرة وأهم من بقاء زيزو أو رحيله، لأنى اللى يهمنا الزمالك الكيان الكبير، بينما اللاعبين يرحلوا وييجى غيرهم عادى مع كامل الاحترام لزيزو كلاعب وفنيا مؤثر".