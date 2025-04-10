شكرا لقرائتكم خبر عن دراما مفاجآت نارية.. تاريخ حافل بين الأهلى وصن داونز قبل نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع خصمه التقليدي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في مواجهة قوية تحمل بين طياتها الكثير من الإثارة والتاريخ المشترك بين الفريقين.

المواجهة المقبلة بين الأهلي وصن داونز تُعد من أبرز كلاسيكيات الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة، حيث شهدت مواجهاتهما السابقة ندية كبيرة، وانتصارات تاريخية لكلا الطرفين.

ويحمل اللقاء القادم طابعًا ثأريًا للأهلي، الذي يسعى للثأر من الإقصاء الأخير، واستعادة تفوقه التاريخي، بينما يدخل صنداونز المواجهة بطموح تثبيت عقدته للفريق المصري في السنوات الأخيرة.

الأنظار تتجه إلى لقائي الذهاب والإياب في نصف النهائي، في انتظار من يحسم بطاقة العبور إلى النهائي القاري الكبير.

وفيما يلي نرصد أبرز مواجهات الأهلي وصنداونز منذ أول لقاء بينهما عام 2001 وحتى آخر مواجهة في الدوري الأفريقي الموسم الماضي:

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001:

شهد أول لقاء بين الفريقين في نهائي البطولة، حيث انتهى لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل 1-1، قبل أن يُحقق الأهلي فوزًا كبيرًا في القاهرة بثلاثية نظيفة ويتوج باللقب.

دور الـ16 في نسخة 2007:

تعادل الفريقان في الذهاب 2-2، بينما فاز الأهلي في الإياب بالقاهرة 2-0، ليواصل تفوقه.

ربع نهائي نسخة 2019:

شهدت هذه النسخة أكبر خسارة في تاريخ الأهلي أفريقيًا، بعد الهزيمة 5-0 في جنوب أفريقيا، قبل الفوز إيابًا في القاهرة 1-0، لكنه لم يكن كافيًا للتأهل.

ربع نهائي 2020:

عاد الأهلي بقوة وفاز في الذهاب 2-0 بالقاهرة، وتعادل في العودة 1-1 ليحسم بطاقة العبور.

ربع نهائي 2021:

كرر الأهلي نفس النتيجة، حيث فاز في الذهاب 2-0، وتعادل في العودة 1-1.

مرحلة المجموعات 2022:

تلقى الأهلي خسارتين ذهابًا وإيابًا أمام صنداونز، بنتيجة 1-0 في كلتا المباراتين.

مرحلة المجموعات 2023:

انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 في القاهرة، بينما خسر الأهلي إيابًا بنتيجة 5-2 في مباراة مثيرة.

نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023-2024:

خسر الأهلي ذهابًا 1-0، وتعادل إيابًا 0-0، ليودع البطولة.